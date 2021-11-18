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Киевлянин лишился посылки за 180 тысяч из-за "Новой почты": что говорят в компании

Автор: Анна Шиканова

Житель Киева Александр лишился посылки, стоимостью 180 тысяч гривен из-за невнимательности работников "Новой почты". В посылке была одна тонна грецких орехов. В "Новой почте" сообщили, что уже выясняют все детали неприятной ситуации.

Об этом говорится в публикации на странице "Новой почты" в Facebook.

Как сообщил пострадавший клиент, его посылку с одной тонной орехов сотрудники "Новой почты" выдали кому-то другому и не проверили документы получателя.

"Ваши сотрудники не предоставили никакой информации что помогла бы установить преступника и вернуть посылку (до сих по нет видео, до сих пор нет никакой реакции по действиям сотрудника что отдала посылку не проверив документы), прошу вас разобраться в данном эпизоде, а в первую очередь компенсировать мне стоимость посылки и доставки", - написал Александр.

Он объяснил, что его посылку забрали посторонние люди, а сотрудники отделения не проверили документы и отказались предоставить какие-либо данные о преступнике.

Мужчина возмущен и требует от "Новой почты" возмещение убытков, которые он оценивает в 180 тысяч гривен.

Что говорят в "Новой почте"

В комментарии под постом компания "Новая почта" сообщила, что уже подан запрос к коллегам из Службы безопасности Украины. И пообещали, что как только появится новая информация, с Александром сразу же свяжутся.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана через "Новую почту".

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Новая почта