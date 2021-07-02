Киевляне смогут вакцинироваться в неожиданном месте

Отмечается, что прививки будут делать в павильоне № 9 на ВДНХ 5-11 июля с 10:00 до 16:00 ежедневно. Для вакцинации вам не нужен билет на меропиятие, но вам нужно записаться на прививку по ссылке.

Потом вы получите СМС со специальным кодом, который необходмо будет сказать в павильоне. Не забудьте взять с собой паспорт.

"Центр массовой вакцинации создан при поддержке Министерство здравоохранения Украины, UNICEF, клиники Добробут и Киевстар. Спасибо, что защищаете себя и родных от COVID-19 и вакцинируетесь!" - сказано в сообщении.