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Киевляне смогут вакцинироваться в неожиданном месте

Автор: Людмила Жукова

В Киеве вакцинация от коронавируса впервые будет проходить в неожиданном месте, а именно на фестивале Atlas Weekend. Событие состоится с 5 по 11 июля на ВДНГ.

Об этом сообщили организаторы музыкального мероприятия.

Отмечается, что прививки будут делать в павильоне № 9 на ВДНХ 5-11 июля с 10:00 до 16:00 ежедневно. Для вакцинации вам не нужен билет на меропиятие, но вам нужно записаться на прививку по ссылке.

Потом вы получите СМС со специальным кодом, который необходмо будет сказать в павильоне. Не забудьте взять с собой паспорт.

"Центр массовой вакцинации создан при поддержке Министерство здравоохранения Украины, UNICEF, клиники Добробут и Киевстар. Спасибо, что защищаете себя и родных от COVID-19 и вакцинируетесь!" - сказано в сообщении.

Как мы писали ранее, в столице на этой неделе киевляне смогут получить прививку против COVID-19 в мини-прививочных центрах. Всего будет работать 21 такой пункт.

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Вакцинация