Киевляне в шоке: возле метро творится апокалипсис (жуткие фото)

Возле станции метро "Харьковская" в Киеве люди заметили огромное количество крыс. Интересно, что грызуны бегают по лестницам подземного перехода и абсолютно не боятся проходящих пассажиров подземки. Об этом сообщает "Сегодня".

Крысы возле метро "Харьковская не боятся людей (фото: segodnya.ua)

Горожане сообщают, что крысы появились тут из-за того, что возле метро не убирают отходы и постоянно намусорено.

"Вчера вечером на тротуаре рядом со входом в подземный переход к станции метро "Харьковская" я заметила целую стаю крыс разных размеров, которые бегали по тротуару, видимо в поисках еды. Здесь много разбросанного мусора. Рядом располагается стихийный рынок. Отходы тут практически не убирают, чем способствуют размножению крыс. Они абсолютно не боятся людей. В этом месте останавливаются автобусы, которые везут пассажиров в аэропорт "Борисполь". Грызуны свободно бегают по тротуару, а потом убегают в сторону забора, за которым стройка", – рассказала киевлянка Лана Куницына.

Крысы возле метро "Харьковская не боятся людей (фото: segodnya.ua)

Люди просто в шоке от количества грызунов, которых никто не истребляет. Они спокойно перемещаются даже между людей.

В Госпродпотребслужбе Киева сообщили, что проводить дератизацию грызунов – ответственность исключительно балансодержателя территории.

"Проведение дератизации – это зона ответственности исключительно местных органов власти. Своевременное выполнение работ по дератизации полностью лежит на балансодержателе конкретной территории. Если засилье крыс замечено возле станции метро "Харьковская", мы можем организовать проверку субъекта хозяйственной деятельности", - сообщили в Госпродпотребслужбе.