Киевляне пожаловались на жуткую вонь на Левом берегу: что сливают в Днепр (видео)

"Киевляне жалуются на появление зловонного вещества в Днепре на левом берегу Киева в районе Русановских садов", - подписал видео автор.

В ролике показано, как нечистоты сливаются прямо в Днепр. Кто этим занимается пока не известно.

Смотрите все сами на видео.

Интересно, что больше упоминаний о том, что горожане жалуются на жуткий запах в районе Русановских садов - мы не нашли. Также неизвестна дата, когда сняли ролик.

Кстати, украинская столица попала в топ-10 мирового антирейтинга городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы. Киев занял восьмую позицию с показателем загрязненности 138 при норме в 50