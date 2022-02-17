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Киевляне пожаловались на жуткую вонь на Левом берегу: что сливают в Днепр (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве жители жалуются, что на Левом берегу распространился зловонный запах. Судя по всему, он идет из канализации. Как оказалось, так и есть.

Видео с доказательствами появилось в Telegram-канале Киев без цензуры.

"Киевляне жалуются на появление зловонного вещества в Днепре на левом берегу Киева в районе Русановских садов", - подписал видео автор.

В ролике показано, как нечистоты сливаются прямо в Днепр. Кто этим занимается пока не известно.

Смотрите все сами на видео.

Интересно, что больше упоминаний о том, что горожане жалуются на жуткий запах в районе Русановских садов - мы не нашли. Также неизвестна дата, когда сняли ролик.

Кстати, украинская столица попала в топ-10 мирового антирейтинга городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы. Киев занял восьмую позицию с показателем загрязненности 138 при норме в 50

Как мы писали ранее, в Голосеевском парке Киева творится настоящий беспредел. Уже не в первый раз в одно из озер, которое входит в группу Ореховатских прудов, сливают нечистоты и химические отходы.

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Киев