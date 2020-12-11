Киевлян возмутило видео, как школьники падали на дорогу и карабкались по льду

Гололед в Киеве из-за вчерашних ледяных дождей превратил улицы столицы в "каток", и люди страдают от неудобств даже на следующий день после непогоды. В сети показали видео, как школьники падают на скользкой дороге, возвращаясь после уроков домой.

Такой ролик 11 декабря опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Подобная ситуация сложилась в Соломенском районе на улице Кудряшова. Кадры снял водитель, проезжая в своем авто мимо территории школы днем. На видео показано, как дети пытаются осторожно и медленно идти по дороге с небольшим наклоном в сторону проезжей части. Сделать это не просто - школьники падают из-за гололеда и им буквально приходится карабкаться, а некоторые предусмотрительно держатся за забор.

"Вот так дети должны идти из школы..." - говорится в описании ролика.

Пользователи сети уточняют, что утром коммунальщики здесь посыпали песком, но, видимо, пользы от этого на долго не хватило.

Видео: В Киеве школьникам приходится карабкаться по дороге из-за гололеда

Ролик вызвал массу возмущения, обсуждений и споров в комментариях: некоторые возлагают вину исключительно на дворников, другие настаивают, что родители могли бы и сами подключиться к посыпанию песка и соли ради безопасности детей, а третьи отмечают, что в подобной ситуации лучше оставлять школьников дома.

А желающих в дворники пойти, и вставать в 5 утра (!!!!) здесь много, аууууу? Отзовитесь! Вместо того чтобы строчить тут в ФБ... хоть кто-то у себя во дворе посыпал песочком... солью...

Ну что же, теперь вместо тормозка даем детям в школу пару пачек соли и ведро песка. И к мэру в гости или на прием... посолить и пропесочить...

Это утренняя ситуация, в 8:50 этот кусок дорожки посыпали песком и идти стало гораздо легче. С другой стороны школы - тоже подъем и ступеньки, бОльшая часть людей травмировались бы именно там. Видимо, руководство школы направило единственного дворника вначале на более опасную локацию.

Я утром посмотрел в окно и написал, что малая будет дома сидеть, на кой эти подвиги, задания учитель в месенджер все равно присылает.

Проезжая часть посыпана, а пешеходная - сразу в травмпункт.

Сегодня утром сходила в магазин, возвращалась с солью, почувствовала себя сеятелем! Рекомендую, и мне весело и другим комфортней

Ранее мы писали о том, что в сети все смеются с видео, где девочка "дрифтует" на Андреевском спуске в Киеве.