Киевлян возмутило видео, как школьники падали на дорогу и карабкались по льду

Гололед в Киеве из-за вчерашних ледяных дождей превратил улицы столицы в "каток", и люди страдают от неудобств даже на следующий день после непогоды. В сети показали видео, как школьники падают на скользкой дороге, возвращаясь после уроков домой.
Такой ролик 11 декабря опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Подобная ситуация сложилась в Соломенском районе на улице Кудряшова. Кадры снял водитель, проезжая в своем авто мимо территории школы днем. На видео показано, как дети пытаются осторожно и медленно идти по дороге с небольшим наклоном в сторону проезжей части. Сделать это не просто - школьники падают из-за гололеда и им буквально приходится карабкаться, а некоторые предусмотрительно держатся за забор.
"Вот так дети должны идти из школы..." - говорится в описании ролика.
Пользователи сети уточняют, что утром коммунальщики здесь посыпали песком, но, видимо, пользы от этого на долго не хватило.
Видео: В Киеве школьникам приходится карабкаться по дороге из-за гололеда
Ролик вызвал массу возмущения, обсуждений и споров в комментариях: некоторые возлагают вину исключительно на дворников, другие настаивают, что родители могли бы и сами подключиться к посыпанию песка и соли ради безопасности детей, а третьи отмечают, что в подобной ситуации лучше оставлять школьников дома.
Ранее мы писали о том, что в сети все смеются с видео, где девочка "дрифтует" на Андреевском спуске в Киеве.