Киевлян возмутил автохам на детской площадке: героя парковки "прославили" (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Героя парковки на Нивках сделали "знаменитым" в сети

В Киеве "герой парковки" оставил свой автомобиль на детской площадке. Автохам "отличился" во дворе на углу улиц Игоря Турчина и Академика Туполева в Шевченковском районе столицы на Нивках. Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице сообщества "Герои парковки".

Как видно на кадрах, водитель иномарки проехался через зеленую зону, где установлены детские лесенки и горки, и просто оставил авто рядом с местом, где играют дети.

"Ему так удобнее парковаться. Дворы на улицах Турчина и Туполева", - указано в подписи к снимкам в сообществе "Герои парковки".

"Герой парковки" в Киеве оставил авто на детской площадке (Фото: facebook.com/parkingheroua)

В комментариях к сообщенью пользователи сети возмущаются таким поведением автохама и отмечают, что люди не должны закрывать глаза на таких "героев парковки", иначе они будут уверены в своей безнаказанности.

Гвоздей ему на дороге;

Штраф - лопатой по стеклу;

Пока будут единицы, которым не наплевать, и 99%, которые будут молча проходить мимо, все это не имеет значения;

Когда-нибуть случайно ворона камень бросит на лобовое стекло;

Полицию и штраф...

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"Герой парковки" в Киеве (Фото: facebook.com/parkingheroua)

Напомним, в Виннице зимой один из коммунальщиков решил оригинально "отомстить" герою парковки, который бросил свою машину прямо посреди дороги. Он на тракторе "забаррикадировал" машину снегом с обеих сторон.

Как сообщалось ранее, 17 июня в Киеве "мажор" на Mercedes проехался по новому мосту под аркой Дружбы народов, а затем пытался скрыться от полиции. Впрочем, нарушителя вычислили и задержали. Автохама привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям, которые предусматривают штраф в размере 510 грн - первая и 255 грн - вторая. Также ему начислили 50 штрафных баллов.