Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)

"Родители, следите за своими детьми! Детскую площадку на Григоренко, 36 уже доламывают, мусор после них убираем каждое утро, выражения такие, что ужас (на замечания посылают и тебя). И не дай Бог кто-то с той крыши упадет!" - написала местная жительница.

В комментариях пользователи не в восторге от воспитания современной молодежи и их поступков.

Ну, допосылаются они еще. Один упадет, а потом другим будет наука, естественный отбор, такова жизнь. Один уже вот с крыши вагона на мосту метро упал.

Детский максимализм, у нас тоже -+ было. Правда, было больше уважения ко взрослым, если и посылали, то мысленно или тихонько.

Не дай Бог кто-то нечаянно толкнет или повернется неудачно...

Как воспитали - то и имеем.

Однако, не все поддерживают автора публикации. Есть и те, кто выступает за то, чтобы дети лазили по крышам.

Высоту все по-своему чувствуют. Почему бы им не полазить. Благо это не запрещено и даже может быть полезно в будущем этих детей.

Слишком стало много у нас запретов, ограничений. Возможно, все это последствия перенаселения Киева, в частности.

Фото: в Киеве дети лазают по крышам и посылают прохожих (facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський)