Киевлян разозлили дети, которые лазают по крышам: на замечания посылают (фото)

В Киеве возле детской площадки по улице Григоренко, 36 дети лазают по крышам и не реагируют на замечания взрослых.
Об этом местные жители сообщили в Facebook-сообществе "ПознякиОсокоркиХарківський".
"Родители, следите за своими детьми! Детскую площадку на Григоренко, 36 уже доламывают, мусор после них убираем каждое утро, выражения такие, что ужас (на замечания посылают и тебя). И не дай Бог кто-то с той крыши упадет!" - написала местная жительница.
В комментариях пользователи не в восторге от воспитания современной молодежи и их поступков.
Однако, не все поддерживают автора публикации. Есть и те, кто выступает за то, чтобы дети лазили по крышам.
Фото: в Киеве дети лазают по крышам и посылают прохожих (facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський)
Ранее сообщалось, что в Крыму старшеклассники напали на свою сверстницу - девочку крымскотатарской национальности. Дети ее жестоко оскорбляли и применяли физическую силу.