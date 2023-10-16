У Києві знову пограбували могилу легендарного пілота "Джуса": деталі

Меланія розповіла, що невідомі грабіжники знову пограбували могилу легендарного українського пілота.

"Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони!" - повідомила дівчина.

Вона зазначила, що більшість шевронів залишилися у безпеці, бо після першого пограбування вона встановила скляну вітрину, яка замикається на замок.

"На цей раз більшість залишились у безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали у проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора. Неймовірно це все, звісно", - пише Меланія.

У коментарях вона додала, що злодіїв буде знайдено та покарано.

"Пішла перемотувати запис з камери спостереження. Панове крадуни, ми зробимо вас відомими на весь інтернет, не переживайте, будуть вам і шеврони, і все інше. Моє благородство закінчилося минулого разу", - підкреслила дівчина.

З могили "Джуса" знову вкрали шеврони (скриншоти)

Що відомо про шеврони

Після похорону "Джуса" його побратими залишили на могилі багато шевронів – на знак пам'яті. Але через декілька днів усі шеврони зникли. Меланія просила крадія звернутися до неї приватно та повернути шеврони, а отримати натомість щось більш цінне та унікальне. Ім'я злочинця вона пообіцяла нікому не розповідати.

Андрій "Джус" Пільщиков загинув 25 серпня під час авіакатастрофи у Житомирській області – зіткнулися два навчально-бойові літаки. Крім "Джуса" загинули ще двоє пілотів – В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін. "Джус" – з підрозділу "Привиди Києва", який брав участь у повітряній обороні столиці.