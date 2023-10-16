У Києві знову пограбували могилу легендарного пілота "Джуса": деталі

З могили українського пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" знову вкрали шеврони від побратимів. Варто зазначити, що це вже друга така неприємна подія.

Меланія розповіла, що невідомі грабіжники знову пограбували могилу легендарного українського пілота.

"Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони!" - повідомила дівчина.

Вона зазначила, що більшість шевронів залишилися у безпеці, бо після першого пограбування вона встановила скляну вітрину, яка замикається на замок.

"На цей раз більшість залишились у безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали у проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора. Неймовірно це все, звісно", - пише Меланія.

У коментарях вона додала, що злодіїв буде знайдено та покарано.

"Пішла перемотувати запис з камери спостереження. Панове крадуни, ми зробимо вас відомими на весь інтернет, не переживайте, будуть вам і шеврони, і все інше. Моє благородство закінчилося минулого разу", - підкреслила дівчина.

З могили "Джуса" знову вкрали шеврони (скриншоти)

Що відомо про шеврони

Після похорону "Джуса" його побратими залишили на могилі багато шевронів – на знак пам'яті. Але через декілька днів усі шеврони зникли. Меланія просила крадія звернутися до неї приватно та повернути шеврони, а отримати натомість щось більш цінне та унікальне. Ім'я злочинця вона пообіцяла нікому не розповідати.

Андрій "Джус" Пільщиков загинув 25 серпня під час авіакатастрофи у Житомирській області – зіткнулися два навчально-бойові літаки. Крім "Джуса" загинули ще двоє пілотів – В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін. "Джус" – з підрозділу "Привиди Києва", який брав участь у повітряній обороні столиці.