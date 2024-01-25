Притон за 4 мільйони. Укриття в Києві окупували наркомани: кадри не для слабкодухих

Що відомо про дороге укриття

Дане бомбосховище знаходиться за адресою Голосіївський проспект 92/1, воно занесене на мапу укриттів Голосіївського району та доступне під час повітряної тривоги для всіх без виключення людей.

На ремонт підвального приміщення за планом мали витратити 4 484 609 грн за рахунок міського бюджету.

Реновація тривала 4 місяці та в грудні укриття нарешті відкрили для захисту цивільного населення.

На ремонт укриття планували витратити понад 4 мільйони гривень (фото надане мешканцями будинку)

Ми спробували зв'язатися з людьми, які відповідали за ремонт укриття, щоб дізнатися остаточну суму, яка все ж таки витратилася. Але в цій інформації нам було відмовлено.

Однак, судячи з сайту Zakupivli.Pro, сума яка була витрачена на ремонт укриття, становить дещо менше задекларованої раніше - 4 320 203 грн.

Сума, яку витратили на ремонт укриття по факту (скриншот/Zakupivli.Pro)

Зі слів мешканців будинку, одразу після ремонту в укритті не було місць для сидіння та вентиляції.

Більше того, лавки завезли тільки в січні, вентиляцію теж встановили кілька днів тому.

Вентиляцію у сховищі встановили тільки в січні (фото надані мешканцями будинку)

Укриття стало притоном для наркоманів

Зазначимо, що після ремонту укриття постійно відчинене. Це місце "облюбували" для себе наркомани, які вживають речовини ін'єкційно.

Річ у тому, що у будинку поряд за адресою Голосіївський проспект, 90 працює аптека, де людям з наркотичною залежністю видають метадон.

Таким чином, місце, яке мало стати прихистком під час тривог, перетворилося на територію, де вживають наркотики.

Мешканці будинку, заходячи в укриття, ловлять "на гарячому" в туалетах людей, які "абсолютно не в адекваті".

Ось так виглядає один з непроханих гостей в укритті (фото надане мешканцями будинку)

Люди з наркотичною залежністю дуже агресивні, після себе вони лишають використані шприци, недопалки, палять прямо у сховищі. Один з таких людей оселився в укритті, принісши з собою матрац. Його мешканці бачать постійно, та вдіяти нічого не можуть.

Одна з активних мешканок будинку розповіла нам, як зайшовши в укриття зі свекрухою, побачила в туалеті одного з таких "непроханих гостей", який вживав наркотики.

"Побачивши нас, він почав говорити, що нічого такого тут не робить, а матрац взагалі не його", - розказала жінка.

Ось як виглядає відремонтоване укриття, коли його відвідують "непрохані гості" (фото надані мешканцями будинку)

Одна з жінок, яка мешкає в будинку розказала, що дуже гостро стоїть питання безпеки, адже спускаючись в укриття не знаєш, чи нападуть на тебе агресивні люди з залежністю, бо, зазначимо, мобільний зв'язок у сховищі не працює.

"Днями ми спустилися в укриття зі співробітницею Ощадбанку (установа знаходиться в тому ж будинку - Ред). В одному з туалетів знаходився наркоман, який почав на нас кидатися. В укритті немає зв'язку, викликати поліцію ми не могли", - пожалілася мешканка.

Що кажуть поліція і ЖЕК

Шоковані ситуацією мешканці змушені були звернутися до поліції на рахунок осіб, які вживають наркотики в укритті.

Дільничий пояснив, що поліція по суті нічого не може з ними зробити, бо офіційно ці люди стають на обліку та лікуються метадоном...

Кияни звернулися й до ЖЕКу з проханням дати дозвіл закривати укриття не під час тривоги, але там у цьому відмовляють.

Після довгих переговорів керівництво ЖЕКу поставило умову: знайти в будинку п'ятьох осіб, які будуть відчиняти укриття тільки під час тривоги.

Але проблема полягає у тому, що в будинку живуть переважно пенсіонери та працюючі люди, які не весь день вдома.

"Ми прийняли рішення об'єднатися та домовлятися серед мешканців, хто вдома, а хто буде чергувати. Але в ЖЕКу про такий варіант чути не хочуть та вимагають призначити 5 відповідальних осіб", - розказує жінка з цього будинку.

Натомість у ЖЕКу запевняють: знають про проблему в укритті та обіцяють поставити електронний замок, який буде відчиняти двері сховища тільки під час тривоги. Орієнтовно - через чотири місяці...

А от як прямо зараз бути мешканцям будинку і як боротися з наркоманами - питання залишається відкритим.

В коментарі РБК-Україна працівник правоохоронних органів розповів, що лише в одному Голосіївському району таких "проблемних" укриттів вже нараховується 19 штук. Там всюди існує проблема чи з наркоманами, чи з безхатьками, які перетворюють сховища на смітники й антисанітарійні приміщення.