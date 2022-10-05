У Києві школяр знущався з однокласника і мало не отруїв антисептиком: втрутилася поліція

До правоохоронців звернулася мама учня 8 класу, яка повідомила про знущання, які зазнає її син з боку однокласника.

"Зі слів жінки, хлопець протягом тривалого часу цькує та б'є її дитину, а також псує речі", - розповіли у Дніпровському управлінні поліції столиці.

Тоді співробітники сектору ювенальної превенції негайно прибули до школи для перевірки інформації та з'ясування всіх обставин.

Як розповіла Оксана Ліщук із відділу комунікації поліції Києва, правоохоронці поспілкувалися з дітьми та вчителями, які підтвердили факт булінгу восьмикласника відносно однолітка. Також з'ясувалося, що кривдник неодноразово ображав інших учнів.

"Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дітьми та вчителями, а на батьків хлопця склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення - булінг (цькування) учасника освітнього процесу", - поінформували правоохоронці.

Наразі ступінь покарання для батьків школяра-хулігана визначатиме суд.