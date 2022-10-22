У Києві серед білого дня жорстоко вбили військового: що відомо

У Києві внаслідок конфлікту двох водіїв убили військового Олексія Щербину.
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На проспекті Глушкова у Києві між водієм "Лексуса" та водієм "Хюндая" виник конфлікт через першочерговість проїзду на дорозі.
Водій та пасажири "Лексус" побили військового на "Хюндаї", а потім водій позашляховика зробив постріл у бік опонента і разом із товаришами втік на автомобілі.
Лікарі надали медичну допомогу Олексію, але не змогли його врятувати. Наразі поліція затримала всіх учасників вбивства та пред'явила їм звинувачення.
Олексій був добровольцем ДФТГ "Свобода" та готував документи на мобілізацію до батальйону "Свобода" у діючій армії. У Олексія залишилася дружина і немовля.
Олексій Щербина (фото: Андрій Іллєнко)
Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко закликає всіх не залишати просто так це жорстоке вбивство.
"Якщо будуть спроби їх відмазати - ними займемося ми. Там уже буде без офіційних процедур. Їм краще сісти зараз. У в'язниці зараз для них найбезпечніше місце. Отже, якщо хтось захоче їх відмазувати - вами ми теж займемося. З усіма підходящими для вас наслідками", - написав він.
Як ми раніше писали, онуковий племінник президента США Кеннеді воював в Україні у лавах Міжнародного легіону.