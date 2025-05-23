У Києві прощаються з шоуменом Максимом Неліпою, який загинув на війні (відео)

Церемонія прощання проходить у Центрі культури та мистецтв КПІ. За бажанням матері полеглого Героя його поховають на Байковому кладовищі.

Провести Максима в останню путь прийшли як цивільні, так і військові. Люди стають на коліна, віддаючи шану загиблому.

Під час прощання звучить "Гей, пливе кача" у виконанні гурту "Піккардійська Терція".

Віддати шану колезі та другу прийшов телеведучий Анатолій Анатоліч та його дружина, піарниця Юла.

"Боже, Боже друже наш, так ми не домовлялись зустрітися … востаннє. Слава Герою!", - написала вона.

"Спочивай з миром, Максе", - звернувся до полеглого героя шоумен.

Що відомо про Максима Неліпу

Максим Неліпа народився у 1976 році в Києві. Широку популярність здобув як телеведучий, актор, учасник гумористичних шоу та талановитий інженер.

На телебаченні він запам’ятався глядачам як ведучий лотереї "Хто там?" на каналі "1+1", шоу "Програй мільйон" на ICTV та ранкової програми "Підйом" на Новому каналі. У 2007 році став учасником проєкту "Танці з зірками", де виступав у парі з відомою танцівницею Оленою Шоптенко.

Із 2017 року Неліпа приєднався до "Дизель-шоу" та брав участь у низці проєктів студії "Дизель".

Максим Неліпа (скріншот)

Поза телебаченням Максим працював у сфері радіаційного моніторингу. До повномасштабного вторгнення Росії він обіймав посаду інженера-програміста 1 категорії в групі автоматизованих систем радіаційного контролю на державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр", що входить до структури зони відчуження.

Його завдання були пов’язані з критично важливими процесами - забезпеченням стабільної роботи системи радіаційного моніторингу та раннього попередження. Роботу в "Екоцентрі" він розпочав у липні 2020 року.

Після початку повномасштабної війни Максим добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)

У січні 2025 року був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі, а після реабілітації повернувся на службу.

Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року, захищаючи Україну.

Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)