У Києві прощаються з шоуменом Максимом Неліпою, який загинув на війні (відео)
У Києві прощаються з українським телеведучим та шоуменом Максимом Неліпою, який загинув на фронті 12 травня.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться відео з місця події - на знак вшанування пам’яті загиблого.
Церемонія прощання проходить у Центрі культури та мистецтв КПІ. За бажанням матері полеглого Героя його поховають на Байковому кладовищі.
Провести Максима в останню путь прийшли як цивільні, так і військові. Люди стають на коліна, віддаючи шану загиблому.
Під час прощання звучить "Гей, пливе кача" у виконанні гурту "Піккардійська Терція".
Віддати шану колезі та другу прийшов телеведучий Анатолій Анатоліч та його дружина, піарниця Юла.
"Боже, Боже друже наш, так ми не домовлялись зустрітися … востаннє. Слава Герою!", - написала вона.
"Спочивай з миром, Максе", - звернувся до полеглого героя шоумен.
Що відомо про Максима Неліпу
Максим Неліпа народився у 1976 році в Києві. Широку популярність здобув як телеведучий, актор, учасник гумористичних шоу та талановитий інженер.
На телебаченні він запам’ятався глядачам як ведучий лотереї "Хто там?" на каналі "1+1", шоу "Програй мільйон" на ICTV та ранкової програми "Підйом" на Новому каналі. У 2007 році став учасником проєкту "Танці з зірками", де виступав у парі з відомою танцівницею Оленою Шоптенко.
Із 2017 року Неліпа приєднався до "Дизель-шоу" та брав участь у низці проєктів студії "Дизель".
Максим Неліпа (скріншот)
Поза телебаченням Максим працював у сфері радіаційного моніторингу. До повномасштабного вторгнення Росії він обіймав посаду інженера-програміста 1 категорії в групі автоматизованих систем радіаційного контролю на державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр", що входить до структури зони відчуження.
Його завдання були пов’язані з критично важливими процесами - забезпеченням стабільної роботи системи радіаційного моніторингу та раннього попередження. Роботу в "Екоцентрі" він розпочав у липні 2020 року.
Після початку повномасштабної війни Максим добровільно вступив до лав Збройних сил України.
Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)
У січні 2025 року був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі, а після реабілітації повернувся на службу.
Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року, захищаючи Україну.
Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Анатолія Анатоліча, Юли, Facebook-сторінка користувача Сергія Дзеха.