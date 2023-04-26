У Києві померла титулована олімпійська чемпіонка, яка підкорила весь Рим (фото)

Що відомо про Віру Крепкіну

Віра Самуїлівна Крепкіна, а до шлюбу Калашникова, народилася 1933 року в Росії. Спочатку її професійна кар'єра складалася зовсім не в сторону спорту. Кілька років жінка працювала на Північній і Південно-Західній залізницях.

Згодом вона закінчила Київський інститут фізичної культури, і тут уже завертілося.

Вона виступала за збірну СРСР у Рмі на Олімпіаді 1960 року. Тоді вона зробила дещо грандіозне. Незадовго до початку змагань спорстменка перенесла хворобу Боткіна.

Віра Крепкіна ніколи не хизувалася своїми успіхами (фото: Вікіпедія)

Самі Ігри проходили в досить суворих умовах: температура на стадіоні "Форо Італіко" доходила до 45 градусів. Крепкіна перемогла попередню чемпіонку Ельжбету Кшесінську з Польщі та рекордсменку світу Хільдрун Клаус із ГДР.

Віра Крепкіна стрибнула в довжину на 6 метрів 37 сантиметрів, за що й здобула золоту медаль.

"Суперниці в секторі не сприймали мене серйозно. Я не мала відточеної техніки: просто бігла, але при цьому рідко заступала за планку. Зачіпалася за неї - і летіла. Прес був міцний, чому сприяли гімнастична й акробатична підготовка на високому рівні. Так і здобула те золото в Римі й встановила олімпійський рекорд - 6.37 м", - пригадувала Крепкіна.

За збігом обставин їй тоді дістався стартовий номер з цифрою 159. Саме таким був зріст атлетки. Цей номер прикрашав її стіну у квартирі в Києві.

Крім того, Віра Самуїлівна завоювала два "золото" в естафеті на ЧЄ-1954 та ЧЄ-1958.

Віра Крепкіна дожила до 90 років (фото: news.obozrevatel.com)

У 2001 році зірці спорту зробили операцію із заміни кульшових суглобів. Чоловік Михайло пережив інсульт через стрес перед операцією. У зв'язку з цим його паралізувало, віднялася мова, він осліп і нікого не впізнавав. У 2008 році Михайло помер.

Віра Крепкіна також мала сина Андрія, який також помер у 2011 році. А самій олімпійській чемпіонці останні роки життя допомагала онучка Катерина.