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У Києві поліцейський пес Уран розкрив умисне вбивство: як працював пухнастий "слідчий"

Фото: Поліцейський собака допоміг розкрити вбивство в Києві (Нацполіція)
Автор: Людмила Жукова

У Києві службова вівчарка на прізвисько Уран допомогла поліцейським розкрити злочин і вийти на слід убивці.

Про цю історію розповіли у Національній поліції Києва.

Детективна історія

Інцидент стався у Дарницькому районі столиці. До поліції зателефонували медики та повідомили, що на вулиці знайшли чоловіка із серйозними ножовими пораненнями. Він уже був мертвий.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, судово-медичний експерт та кінологи зі службовою німецькою вівчаркою на прізвисько Уран.

Співробітники поліції встановили особу загиблого – ним виявився 45-річний місцевий житель. Поруч із ним лежав ніж.

Службовий собака Уран узяв слід ймовірного вбивці й за кількасот метрів від місця події привів правоохоронців у бомбосховища, в якому ховався підозрюваний.

З'ясувалося, що між двома чоловіками стався конфлікт, внаслідок якого фігурант двічі вдарив опонента у живіт ножем. Від тяжких поранень чоловік загинув на місці пригоди до приїзду лікарів.

Підозрюваним убивцею виявився 43-річний уродженець Житомирської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння наркозлочину. У Києві він ніде не мешкає.

Слідчі територіального підрозділу затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер йому "світить" до 15 років позбавлення волі.

Як ми раніше писали, вчені з'ясували, які риси характеру собаки переймають у людей.

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