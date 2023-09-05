У Києві пограбували могилу легендарного пілота "Джуса": що відомо

Деталі крадіжки на могилі

Після похорону українського льотчика його побратими залишили на могилі безліч шевронів на знак пам'яті. Меланія просить того, хто вкрав, повернути їх, вона пообіцяла не говорити імені злодія.

"Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам натомість щось більш унікальне і цінне, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не впізнає вашого імені", - написала дівчина. загиблого пілота.

З могили "Джуса" невідомий украв шеврони (фото: twitter.com/MelaniePodolyak)

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася катастрофа - зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок трагедії загинув льотчик Андрій "Джус" Пильщиков та двоє інших пілотів. Їх звали В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

29 серпня пілота "Джуса" поховали у Києві, сам він був родом з Харкова.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ пілот захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні столиці, саме його підрозділ прозвало "Привидом Києва".