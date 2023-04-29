У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)

Як виглядатиме новий парк

Новий парк облаштують між станціями метро "Осокорки" й "Позняки" поблизу озера Срібний Кіл. Відведена площа має 7,54 га.

За словами депутата Київської міської ради й очільника ГО "Парк Срібний Кіл" Григорія Маленка, ідея створення парку виникла ще у 2016 році. Втім тільки зараз її почали реалізовувати.

У новому парку облаштують замкнену прогулянкову доріжку навколо озера, вона буде завдовжки 2 км.

Новий парк облаштують навколо озера Срібний Кіл (скриншот)

"Усі внутрішні елементи парку інтегровані в цей прогулянковий маршрут навколо озера. Зелена зона має бути багатофункціональною. Дитячі, спортивні, оглядові майданчики та зони відпочинку мають задовольнити потреби якомога ширшої аудиторії", - заявив Маленко.

Ось так виглядатиме новий парк у Дарницькому районі (скриншот)

Чим буде особливий цей парк

За задумом авторів проєкту цей парк буде інклюзивним. Крім цього, там облаштують локації, адаптовані для потреб фізичної і психологічної реабілітації воїнів ЗСУ.

Відомо, що будівництво відбудеться у шість етапів.

"Перша черга передбачає планування території відповідно до проєкту, облаштування двох вхідних груп парку, будівництво транзитної доріжки, якою можна бути прогулятися від однієї станції метро до іншої", - розповів Маленко.

Парк будуватимуть у 6 етапів (скриншот)

Також облаштують підпірні стіни, сходи та пандуси, встановлять системи водовідведення вхідної групи та прокладуть комунікації. А ще вимостять доріжки фігурними елементами типу ФЕМ, озеленять зону й встановлять лави та урни у зоні забудови першого етапу.

Ось так виглядатиме парк "Срібний Кіл" (скриншот)