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У Києві люди дихають забрудненим повітрям: які райони небезпечні

У Києві виявили понаднормове забруднення повітря (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві спостерігається понаднормове забруднення повітря. Гранично допустима концентрація діоксиду азоту зросла в 5 разів, а саме ця речовина є отруйною для вдихання.

Про це повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

В яких районах спостерігається порушення норми

Науковці визначили, що діоксид сірки підвищився у 1,3-1,9 раза; діоксид азоту - у 2,6-5,0 рази, а формальдегід - у 1,2-2,9 раза.

Такі значні відхилення від норми спостерігаються на:

  • площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій
  • проспектах Оболонському та Берестейському
  • бульварі Лесі Українки
  • у районі Гідропарку
  • вулицях Академіка Стражеска, Олександра Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Семена Скляренка

Скриншот: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua

Які хвороби може спричинити забруднене повітря

Насамперед це хвороби верхніх і нижніх дихальних шляхів. Друге - ряд алергічних захворювань. Йдеться навіть про онкологію, яка може розвинутися внаслідок дихання шкідливими речовинами.

Крім того, забруднення осідає на поля, городи, водойми, і таким чином токсини потрапляють в наш шлунково-кишковий тракт. Це можуть бути гастроентерити, виразкова хвороба, хвороба кишківника.

Раніше ми повідомляли про те, що застосунок "Київ Цифровий" відтепер показує кількість радіації у повітрі.

Читайте також, навіщо мати вдома зволожувач повітря.

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КиївЗабруднення повітря