У Києві люди дихають забрудненим повітрям: які райони небезпечні

У Києві спостерігається понаднормове забруднення повітря. Гранично допустима концентрація діоксиду азоту зросла в 5 разів, а саме ця речовина є отруйною для вдихання.
Про це повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Науковці визначили, що діоксид сірки підвищився у 1,3-1,9 раза; діоксид азоту - у 2,6-5,0 рази, а формальдегід - у 1,2-2,9 раза.
Такі значні відхилення від норми спостерігаються на:
Скриншот: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua
Насамперед це хвороби верхніх і нижніх дихальних шляхів. Друге - ряд алергічних захворювань. Йдеться навіть про онкологію, яка може розвинутися внаслідок дихання шкідливими речовинами.
Крім того, забруднення осідає на поля, городи, водойми, і таким чином токсини потрапляють в наш шлунково-кишковий тракт. Це можуть бути гастроентерити, виразкова хвороба, хвороба кишківника.
Раніше ми повідомляли про те, що застосунок "Київ Цифровий" відтепер показує кількість радіації у повітрі.
Читайте також, навіщо мати вдома зволожувач повітря.