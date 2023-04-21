У Києві лікарі видалили ракову пухлину всередині ока 6-річного хлопчика (фото)

Медики зазначили, що в Україні щороку такий діагноз ставлять 25-30 дітям.

"Ретинобластому вкрай рідко виявляють у такому пізньому віці. Нині у світі існує всього до 100 випадків, коли хворобу зафіксували у пацієнтів старше 3 років", - йдеться у публікації.

У Кирила пухлина росла в зоні перетину багатьох судин і наближалася до диска зорового нерва. Так, існував ризик, що вона може вийти за межі ока. Дитина потребувала специфічного комплексного лікування.

Цим зайнялися лікарі відділення дитячої офтальмології та мікрохірургії ока "Охматдиту" разом із фахівцями Інституту нейрохірургії Інститут нейрохірургії А.П.Ромоданова.

Маленькому пацієнту провели інтератреріальну хімієтерапію, тобто вводили ліки безкровно через стегнову артерію безпосередньо в око.

"Така методика менш інвазивна й токсична для пацієнта, ніж системна хімієтерапія, завдяки їй можливо проводити лікування локально й ефективно, з мінімальною кількістю втручань", - пояснюють у медзакладі.

У НДСЛ "Охматдит" видалили ракову пухлину всередині ока 6-річного пацієнта (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Завдяки такому методу терапії хлопчик успішно пройшов два блоки лікування і позбувся онкології.

"Лікарі Охматдиту зберегли око, але зір, на жаль, врятувати не вдалося", - розповіли медики.

У медичній установі також повідомили, що Кирило був у ремісії вже пів року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і Маріуполь був окупований.

Сім'я змогла евакуюватися та виїхати до Польщі. Там дитина потребувала постійного спостереження, адже онкологія могла рецидивувати будь-якої миті. Перед рідними Кирила став вибір - чи шукати фахівців у Європі, чи їхати до Києва.

Мама хлопчика Юлія розповіла, що за кордоном вони звернулися за консультацією до місцевого офтальмолога та переконалися, що лікуватися краще в Україні.

У хлопчика була злоякісна пухлина ока (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

До столичної клініки Кирило повернувся в травні, і він уже мав ускладнення через тривалу паузу в лікуванні: опустилася повіка й скосило око. Допомогла необхідна пластика, яку зробили лікарі.

"Через вимушену евакуацію з країни діти повертаються до лікування вже у важкому стані. Рак не чекає, поки закінчиться війна, про це варто пам'ятати", - зазначає дитячий офтальмолог відділення дитячої офтальмології та мікрохірургії "Охматдиту" Леся Лисиця.

Наразі Кирило живе та навчається у Польщі, а до київської клініки приїжджає періодично, щоб контролювати основне захворювання та проходити планові огляди.

Маленькому Кирилу лікарі "Охматдиту" видалили ретинобластому (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)