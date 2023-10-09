У Києві дівчинку-підлітка закидали яйцями у день народження (відео)

У Києві однолітки знущалися з дівчинки-підлітка, закидавши її яйцями.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канали.
За кадром чується голос хлопців, які сміються знущаючись над дівчинкою.
"З днем народження", - кажуть вони.
"Зробили це хлопці, судячи з закадрового голосу. При цьому оточуючим супер весело. Це взагалі як називається?" - йдеться під відео.
Ювенальні поліцейські, побачивши відео у Телеграм-каналах, одразу розпочали перевірку. За результатом з'ясовано, що подія сталася у червні. Діти встановлені.
"Після опитування всіх батьків з дітьми буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію", - повідомляє поліція Києва у коментарі ТСН.
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