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У Києві дівчинку-підлітка закидали яйцями у день народження (відео)

У Києві знущалися з дівчинки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві однолітки знущалися з дівчинки-підлітка, закидавши її яйцями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канали.

Деталі інциденту з дитиною

За кадром чується голос хлопців, які сміються знущаючись над дівчинкою.

"З днем народження", - кажуть вони.

"Зробили це хлопці, судячи з закадрового голосу. При цьому оточуючим супер весело. Це взагалі як називається?" - йдеться під відео.

Ювенальні поліцейські, побачивши відео у Телеграм-каналах, одразу розпочали перевірку. За результатом з'ясовано, що подія сталася у червні. Діти встановлені.

"Після опитування всіх батьків з дітьми буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію", - повідомляє поліція Києва у коментарі ТСН.

Читайте також, що юристи пояснили, чи вчитель має право вигнати учня з уроку, і як реагувати батькам.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо ушколі дитину вимагають здати гроші на ремонт.

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