У Києві дівчинку-підлітка закидали яйцями у день народження (відео)

У Києві однолітки знущалися з дівчинки-підлітка, закидавши її яйцями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канали.

Деталі інциденту з дитиною

За кадром чується голос хлопців, які сміються знущаючись над дівчинкою.

"З днем народження", - кажуть вони.

"Зробили це хлопці, судячи з закадрового голосу. При цьому оточуючим супер весело. Це взагалі як називається?" - йдеться під відео.

Ювенальні поліцейські, побачивши відео у Телеграм-каналах, одразу розпочали перевірку. За результатом з'ясовано, що подія сталася у червні. Діти встановлені.

"Після опитування всіх батьків з дітьми буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію", - повідомляє поліція Києва у коментарі ТСН.