У Києві дівчина стрибнула під поїзд метро: деталі НП

Пасажири київського метрополітену повідомляють, що рух синьою гілкою зупинили. Причина – поїзд збив людину. Трагедія сталася на станції метро Палац Україна.

За деякими даними, під колеса поїзда потрапила дівчина. Нібито вона сама стрибнула під поїзд.

"Рух метро на синій гілці зупинено. Дівчина стрибнула під поїзд на станції метро Палац Україна. Підійти та зафіксувати я не наважилася, вийшла нагору разом з іншими пасажирами. Машиніст сказав - на смерть. Шкода молоде життя", - написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Наталія Соколенко.

Наразі не працюють станції київського метро від "Палац Україна" до "Площі Українських Героїв".

"Рух поїздів по синій лінії метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки"

Закрито на вхід та вихід станції: "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна". На станції "Палац Україна" пасажирка потрапила під поїзд.

На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема медиків. Проводиться потрібна робота. Про відновлення руху поїздів повідомимо додатково", - повідомили у столичному метрополітені.