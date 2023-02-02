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У Києві через прорив тепломережі вулицю залило кропом (відео)

Колаж РБК-Україна: у Києві стався прорив тепломережі
Автор: Володимир Костирін

У Києві сталося пошкодження тепломережі на вулиці Казимира Малевича у Голосіївському районі, і внаслідок прориву труби дорогу та тротуар залило кропом. На місці працює аварійна бригада зі спецтехнікою, ліквідуючи наслідки НП.

Про це 2 лютого передали у прес-службі комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Що сталося

Як уточнюють столичні комунальники, пошкодження теплової мережі з витоком теплоносія назовні сталося на вул. К. Малевича увечері о 17.45.

Працівники аварійної бригади "оперативно перекрила подачу теплоносія та локалізувала ушкодження".

"Розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт, на місці працює спецтехніка та оперативний персонал", - йдеться в повідомленні.

Вулиця в окропі й дорогу затягнуло пором

У мережі з'явилося відео про ситуацію на місці інциденту. На кадрах, розміщених в одному з київських пабліків, видно, що машини пересуваються дорогою на Малевича наче в тумані - вулицю обтягла величезна хмара щільної пари через "озеро" кропу.

Також на місці прориву труби опалення на дорозі утворилася вирва.

Відео: у Києві на вулиці Малевича прорвало трубу з гарячою водою 2 лютого

Раніше повідомлялося, що цієї зими у Києві в Деснянському районі через прорив труби дорога пішла під воду.

Нагадаємо також, що влітку у Києві 30 липня прорвало теплотрасу у Святошинському районі, через що на вулиці Жмеринській утворився потоп.

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