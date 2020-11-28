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В Киеве на журналистку напали во время прямого эфира (видео)

Киев, Суббота 28 ноября 2020 19:42
В Киеве на журналистку напали во время прямого эфира (видео)
В центре Киева напали на журналистку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Мужчина выбил из рук журналистки микрофон и стал неразборчиво кричать

В Киеве 28 ноября во время прямого эфира с церемонии памяти жертв Голодомора неизвестный напал на журналистку NewsOne Виолетту Товкес. Мужчина в маске и капюшоне выбил микрофон и свечу из рук девушки и начал неразборчиво кричать. Также, мужчина толкнул журналистку. Так как шел прямой эфир, инцидент был записан на видео.

Нападение на журналистку произошло в 16:03, когда корреспондентка рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

"Собственно, коллеги, должна отметить, что вот, в прямом эфире, микрофон, мы понимаем, что не работает, поэтому будем писать на "ушку" (ушной микрофон – ред.). На нас было совершено нападение. Понимаем, что будет снова открыто криминальное дело", - прокомментировала инцидент журналистка сразу после нападения, продолжая вести прямой эфир.

Видео нападения на журналистку NewsOne Виолетту Товкес 28 ноября

Стоит отметить, что на территории мемориала жертвам Голодомора находился премьер Денис Шмыгаль, 5-й президент Петр Порошенко, народные депутаты и представители правоохранительных органов.

Напомним, что ранее главреда украинского издания жестоко избили на улице

Ранее сообщалось, что в октябре под Львовом мужчина напал на журналистку и разбил ей телекамеру.

Также мы писали о том, что недавно в Днепре избили известного активиста - злоумышленники наносили ему удары исключительно по голове.

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