В Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже

Женщину нашли лежащей в палатке

На песке посреди камыша и деревьев - остатки костра, разбросанные вещи, объедки. На первый взгляд эта картина напоминает, будто кто-то насорил и забыл за собой убрать. Однако это - место страшного преступления.

Еще до недавнего времени там стояла палатка, где мужчина, гулявший рядом, и обнаружил тело женщины без признаков жизни.

Она получила сильные травмы головы и шеи, вокруг - много следов крови. Пока что эксперты пытаются установить, чем было орудие убийства.

Скрин: Палатка, где нашли тело погибшей (fakty.com.ua)

Думали, что живут туристы

Местные рыбаки рассказывают, заметили палатку недели три назад. Думали, что туристы.

"Они на бомжей не похожи. Потому что много вещей, палатки такие нормальные", - рассказывает мужчина, который часто рыбачит рядом.

Погибшей оказалась 37-летняя женщина из Черниговской области, которая приезжала в столицу на заработки. Она временно жила в палатке в зоне отдыха. Оксана работала в компании, которая предоставляет супермаркетам сотрудников, иногда сама выходила кассиром. Вечером возвращалась в палатку.

Скрин: Погибшая Оксана (fakty.com.ua)

Рыбаки говорят, жила Оксана в палатке не одна.

"Один раз видел. На что обратил внимание, много вещей было. И они сушили. На той неделе было, ночью гроза сильная. Мы шли, я повернул голову и говорю: "Вас не снесло?" - рассказывает рыбак по имени Валерий.

Мужчина, который был рядом с палаткой, засмеялся в ответ, показал разбросанные вещи, но даже не повернулся.

В полиции сообщили, что подозреваемых на самом деле двое. В компании этих мужчин Оксану видели незадолго до гибели.

Одному лет 25-35 на вид, ростом около 180 см, второй старше - за 60, тоже высокий, худощавый, седой, с бородой. Свидетели смогли его опознать более детально, и в полиции составили фоторобот.

Скрин: Разыскиваемый мужчина (fakty.com.ua)

Правоохранители просят всех, кто узнал мужчину, звонить на линию 102.