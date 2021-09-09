В Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже

В Киеве на Оболони убили молодую женщину, которая приехала в столицу на заработки и временно жила в палатке на берегу Днепра. Сейчас в полиции разыскивают двоих мужчин, которые могут быть причастны к совершению преступления.
Об этом сообщают Факты.
На песке посреди камыша и деревьев - остатки костра, разбросанные вещи, объедки. На первый взгляд эта картина напоминает, будто кто-то насорил и забыл за собой убрать. Однако это - место страшного преступления.
Еще до недавнего времени там стояла палатка, где мужчина, гулявший рядом, и обнаружил тело женщины без признаков жизни.
Она получила сильные травмы головы и шеи, вокруг - много следов крови. Пока что эксперты пытаются установить, чем было орудие убийства.
Скрин: Палатка, где нашли тело погибшей (fakty.com.ua)
Местные рыбаки рассказывают, заметили палатку недели три назад. Думали, что туристы.
"Они на бомжей не похожи. Потому что много вещей, палатки такие нормальные", - рассказывает мужчина, который часто рыбачит рядом.
Погибшей оказалась 37-летняя женщина из Черниговской области, которая приезжала в столицу на заработки. Она временно жила в палатке в зоне отдыха. Оксана работала в компании, которая предоставляет супермаркетам сотрудников, иногда сама выходила кассиром. Вечером возвращалась в палатку.
Скрин: Погибшая Оксана (fakty.com.ua)
Рыбаки говорят, жила Оксана в палатке не одна.
"Один раз видел. На что обратил внимание, много вещей было. И они сушили. На той неделе было, ночью гроза сильная. Мы шли, я повернул голову и говорю: "Вас не снесло?" - рассказывает рыбак по имени Валерий.
Мужчина, который был рядом с палаткой, засмеялся в ответ, показал разбросанные вещи, но даже не повернулся.
В полиции сообщили, что подозреваемых на самом деле двое. В компании этих мужчин Оксану видели незадолго до гибели.
Одному лет 25-35 на вид, ростом около 180 см, второй старше - за 60, тоже высокий, худощавый, седой, с бородой. Свидетели смогли его опознать более детально, и в полиции составили фоторобот.
Скрин: Разыскиваемый мужчина (fakty.com.ua)
Правоохранители просят всех, кто узнал мужчину, звонить на линию 102.
Ранее мы писали, что в Чернигове массажистку подозревают в убийстве женщины по неосторожности.