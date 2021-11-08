В Киеве жестоко избили автора хитов KAZKA (фото)

В результате избиения у Николая перелом черепа, носа и проблемы с одним глазом, на который он плохо видит.

"Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме", - рассказал Журавлев.

В Киеве избили Николая Журавлева (фото: instagram.com/juniko_music)

По его словам, после инцидента он 12 часов ездил по городу, чтобы пройти различные обследования, включая компьютерную томографию.

В Киеве избили Николая Журавлева (фото: instagram.com/juniko_music)

"Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины", - добавил он и попросил деньги на операцию.

Перевести деньги пострадавшему композитору можно на карту 5375411404848058 (Диана Бульба).

Отметим, что Журавлев работал над последним хитом популярной украинской группы KAZKA "М’ята". Для этой песни он написал музыку и сделал аранжировку.