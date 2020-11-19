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В Киеве жестко опозорились коммунальщики: момент попал на видео

Автор: Людмила Жукова

В Киеве коммунальщики стригли траву под снегом

В Киеве 17 ноября выпал первый снег. Он шел весь вечер и укрыл своим покровом землю. Сотрудники коммунальных служб решили во время осадков покосить траву. Инцидент произошел на берегу Русановского канала, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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"Вдоль канала на Русановке стригут газон. Может кто, знает, зачем они это делают в снег?" - написали в сообщении.

На коротком ролике можно увидеть, как сотрудник коммунальной службы упорно прохаживается газонокосилкой по снежному покрову.

В Киеве коммунальщики косили траву под снегом

В комментариях украинцы начали смеяться и иронизировать над данным фактом.

  • У нас такое делали не раз около соседского дома на прошлых неделях!!! тоже в шоке))) по земле как будто возит.
  • Скошенная трава перегниет, таким образом создав естественное удобрение. А весной быстрее зазеленеет ровным ковром.
  • Мне газон делали ребята, предупредили что на зиму надо оставить 2 см травы. Остальное состричь. На лето норм 6см. Может тут такое же?
  • Традиції! Ремонтувати дороги під зливами, класти асфальт на сніг, когити траву під снігом - це все традиції) Та військові хитрощі.
  • У меня пару недель назад перед домом стригли опавшие сухие листья. Так что все нормально.
  • Просто освоюють гроші киян - платників податків, а ви й далі голосуйте за господарників та професіоналів.

Как мы ранее писали, в Киеве в карантин продолжают ездить забитые людьми маршрутки. О социальной дистанции речи не идет.

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