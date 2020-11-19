В Киеве жестко опозорились коммунальщики: момент попал на видео

В Киеве коммунальщики стригли траву под снегом
В Киеве 17 ноября выпал первый снег. Он шел весь вечер и укрыл своим покровом землю. Сотрудники коммунальных служб решили во время осадков покосить траву. Инцидент произошел на берегу Русановского канала, сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"Вдоль канала на Русановке стригут газон. Может кто, знает, зачем они это делают в снег?" - написали в сообщении.
На коротком ролике можно увидеть, как сотрудник коммунальной службы упорно прохаживается газонокосилкой по снежному покрову.
В Киеве коммунальщики косили траву под снегом
В комментариях украинцы начали смеяться и иронизировать над данным фактом.
Как мы ранее писали, в Киеве в карантин продолжают ездить забитые людьми маршрутки. О социальной дистанции речи не идет.