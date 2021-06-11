В Киеве женщина упала под трамвай: там очень опасное место!

В Киеве 11 июня женщина упала под трамвай, так как поскользнулась прямо возле рельсов. К счастью, сейчас ей ничего не угрожает и она госпитализирована.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел на остановке бульвар Ярослава Гашека. По словам случайніх прохожих, женщина поскользнулась и упала.
В результате пришлось поднимать трамвай, чтобы ее достать.
"Живая, передана врачам. Сейчас на месте работают правоохранители. Движение трамваев временно приостановлено", - сказано в сообщении на странице.
В комментариях жители Киева отметили, что на этом месте уже неоднократно происходили такие инциденты.
Как мы писали ранее, в Киеве чиновник КГГА на внедорожнике заблокировал движение трамвая, после чего вышел из авто для "разборок" с водителем общественного транспорта.