В Киеве женщина сделала прививку от COVID-19: через 3 дня ее парализовало

Отмечается, что на второй день после вакцинации у жительницы столицы поднялась температура, а на третий день нижнюю часть тела парализовало.

Врачи диагностировали киевлянке миелит — воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.

"Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты", — рассказал заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.

Отмечается, что авторитетных медицинских журналах были публикации, где ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации. На основе них врач и сделал такие предположения. Таких случаев не более сотни на миллионы людей и они еще не до конца изучены.

В Украине такие тяжелые случаи изучает специальная комиссия, как и во всем мире. После этого она дает специальное заключение. Если прививка вызвала такие последствия - человеку будет выплачена денежная компенсация.