В Киеве женщина сделала прививку от COVID-19: через 3 дня ее парализовало

В Киеве 53-летняя женщина сделала прививку Covishield и на третий день ее парализовало. Пока точно не известно, была ли вакцинация причиной миелита (воспаления спинного мозга), это установит специальная комиссия.
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что на второй день после вакцинации у жительницы столицы поднялась температура, а на третий день нижнюю часть тела парализовало.
Врачи диагностировали киевлянке миелит — воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.
"Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты", — рассказал заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.
Отмечается, что авторитетных медицинских журналах были публикации, где ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации. На основе них врач и сделал такие предположения. Таких случаев не более сотни на миллионы людей и они еще не до конца изучены.
В Украине такие тяжелые случаи изучает специальная комиссия, как и во всем мире. После этого она дает специальное заключение. Если прививка вызвала такие последствия - человеку будет выплачена денежная компенсация.
Как мы ранее писали, в Украине вакцинировали еще почти 20 тысяч человек, но ни одного второй дозой.