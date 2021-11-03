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Женщина нацепила на йорка маску в супермаркете: это видео взрывает сеть

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Киев, Среда 03 ноября 2021 13:07
Женщина нацепила на йорка маску в супермаркете: это видео взрывает сеть Коллаж РБК-Украина: женщина нацепила на собаку маску в супермаркете
Автор: Светлана Мащенко

Неизвестная женщина отличилась странным поведением в супермаркете. Она надела на маленькую собачку породы йоркширский терьер маску на входе в супермаркет.

Теперь это видео, опубликованное в паблике Kievmap, взрывает сеть.

На кадрах видно, что трясущийся крошечный йорк отлично защищен от коронавируса, в отличие от его хозяйки. Себе женщина маску надела, но как это делают многие - лишь на подбородок.

Забавное действо, говорит источник, происходило в одном из столичных супермаркетов.

Интересно, что йорк помимо маски и забавного костюмчика, имеет еще одно преимущество перед другими людьми - он передвигается в коляске с виду, похожую на детскую.

В комментариях люди в основном шутят из такой ситуации. Кто-то считает, что у женщины проблемы с психикой, а некто написал, что людям не мешало бы последовать примеру собаки и носить маску. Вот что пишут о данной ситуации:

  • А хотя, животных тоже повод защитить от вируса.
  • Мне кажется, это коляска для песеля, и у гражданки проблемы на чердаке.
  • Даже собаки носят маски, а некоторым людям не надеть.
  • Правильно, на кого хату переписать, если внучок от вируса сдохнет. А бабка его за внука и принимает.

Ранее мы писали, что в Мукачево водитель ВАЗа потерял пассажирку на ходу. В итоге получилось страшно, но курьезно.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске пара первокурсников занялась сексом прямо во время лекции. При этом преподаватель невозмутимо продолжила начитку.

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