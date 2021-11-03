Женщина нацепила на йорка маску в супермаркете: это видео взрывает сеть

Неизвестная женщина отличилась странным поведением в супермаркете. Она надела на маленькую собачку породы йоркширский терьер маску на входе в супермаркет.

Теперь это видео, опубликованное в паблике Kievmap , взрывает сеть.

На кадрах видно, что трясущийся крошечный йорк отлично защищен от коронавируса, в отличие от его хозяйки. Себе женщина маску надела, но как это делают многие - лишь на подбородок.

Забавное действо, говорит источник, происходило в одном из столичных супермаркетов.

Интересно, что йорк помимо маски и забавного костюмчика, имеет еще одно преимущество перед другими людьми - он передвигается в коляске с виду, похожую на детскую.

В комментариях люди в основном шутят из такой ситуации. Кто-то считает, что у женщины проблемы с психикой, а некто написал, что людям не мешало бы последовать примеру собаки и носить маску. Вот что пишут о данной ситуации: