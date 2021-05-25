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Дети

В Киеве жалуются на малолетних живодеров: "это дети кого-то из вас!"

Автор: Людмила Жукова

В Киеве на массиве Позняки дети издеваются над бездомными животными. В частности, речь идет о котах в подвале.

Об этом на странице "ПОХ" в Facebook сообщила Светлана Светличная.

Женщина рассказала, что первый раз увидела возле дома ребенка, который забрасывал котов камнями. Во второй раз - ситуация повторилась.

"ДЕТИ-живодеры на Позняках!!! Одногруппники, ситуация на Позняках повторяется!!! Однажды я уже отогнала одного "ребенка", если это существо можно назвать ребенком, который забрасывал котов камнями. Он был с ранцем и, видимо, шел со стороны школы и лицея "Наукова змина", - написала Светличная.

Потом животные из подвала начали пропадать, а один из них практически лишился глаза. Но дети на этом не остановились, потом они начали кидать камни в хозяйскую кошку.

"Потом видела двоих детей, заглядывающих в окошко подвала, где жили котята. Как они мне сказали: "Мы просто хотели погладить котиков". Но два котенка к тому времени уже пропали, а третий позже приполз весь в крови и с висящим глазом. Умер. И вот ситуация повторилась: ещё в одном подвале пропали котята! И сегодня трое мальчиков кидали камнями в хозяйскую кошку, живущую на первом этаже этого же дома! Когда хозяйка сделала им замечание, они обложили ее матами", - рассказала женщина.

Жительница массива призывает родителей следить за своими детьми и не допускать такой жестокости.

"Одногруппники, это дети кого-то из вас!!! Кого-то, кто, если их сфотографировать на горячем, тут же откроет рот: "Какое право вы имели фотографировать чужих детей!" (Как было, когда такие уроды ломали фонтан возле "Велеса"). И из таких живодеров вырастают преступники!" - резюмировала киевлянка.

В комментариях пользователи отметили, что без фото малолетних живодеров этот пост не имеет смысла.

  • Взять за ухо и идти к родителям! Поставить на учет в детскую комнату милиции! Растут преступники!
  • Делайте фото и видео. Это преступление и улики необходимы. И скажите адрес, я не побоюсь уродцев наказать на месте.
  • Сделайте фото. Вы имеете право фотографировать пейзаж или котов, а эти твари на фоне котов, это их проблемы. Я таких одних уже в прокуратуру отправила.
  • Обязательно фотографируйте, а рот родителям живодеров закроют.

Как мы ранее сообщали, в Одессе разгорелся скандал из-за живодеров, они заморили голодом 40 котят.

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Новости Украины Киевживодер