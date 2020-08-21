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В Киеве завелся опасный преступник: нападает на женщин

Киев, Пятница 21 августа 2020 13:58
В Киеве завелся опасный преступник: нападает на женщин
В Киеве преступник нападает на женщин (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В центре столицы заметили преступника

В центре Киева мужчина нападает на женщин, которые заходят в подъезд. На одну из своих жертв преступник набросился на улице Бульвар Леси Украинки в Печерском районе. Потерпевшая женщина рассказала, что нападавший был восточной внешности, смуглый.

Как пишет "Страна", он зашел за ней в подъезд и принялся вырывать из рук сумку с телефоном и деньгами.

Женщина оказала сопротивление и начала кричать. Это только разозлило нападавшего, который несколько раз ее ударил и разбил ее телефон, по которому она пыталась вызвать полицию. После крика о помощи женщины, преступник начал убегать. Вероятно, он хотел изнасиловать свою жертву.

Полиция сейчас отсматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы составить фоторобот преступника, определить маршрут его передвижений и задержать. По некоторым данным, преступник со схожими приметами уже совершал несколько нападений на женщин: он подстерегал их возле подъездов в центре Киева. Оперативники пытаются установить, один ли это человек или просто так совпало.

Кстати, позже на странице полиции Киева в Facebook появилось похожее сообщение о нападении мужчину на женщину. Только в єтот раз 37-летняя горожанка сообщила, что на нее напал неизвестный. Он был с газовым баллончиком и забрал у нее сумку, в которой был кошелек.

Задержанному следователи объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Шевченковский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Как мы ранее писали, в Киеве трое иностранцев совершили нападения на водителя такси.

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