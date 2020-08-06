В Киеве заметили циничного живодера: травил и убивал котов

В Киеве люди вызвали полицию, чтобы наказать мужчину, который душил и убивал во дворе котов. Инцидент произошел на улице Прилужной, 8. Как сообщили правоохранителям очевидцы, неизвестный мужчина на черном автомобиле приехал в их двор, отравил ядом котов, а потом убивал животных. После содеянного живодер скрылся.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"После содеянного убийца скрылся. Сейчас полицейские пытаются выяснить все обстоятельства этого ужасного события", - сказано в сообщении.

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В комментариях украинцы отреагировали на вопиющий случай убийства животных.

Прям за 5 минут поубивал?... Что ж не вышел-то никто, или чугунные сковородки да скалки в квартирах перевелись?

Потом это животное на людей перейдет.

Ужас, котів то за що?! Вони ж ніколи не нападають на людей!

Ну а самі " спасатєлі" чого не спасали.

Как мы ранее сообщали, криминальная ответственность за жестокое обращение с животными в Украине будет наступать уже с 14 лет. Верховная Рада приняла законопроект, который направлен на защиту животных и серьезно усиливает наказание за жестокое обращение с ними. Согласно этому закону, за побои и издевательства над животными предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 грн, а за убийство грозит тюремный срок до шести месяцев.

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