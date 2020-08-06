В Киеве заметили циничного живодера: травил и убивал котов

В Киеве люди вызвали полицию по поводу жестокого обращения с животными
В Киеве люди вызвали полицию, чтобы наказать мужчину, который душил и убивал во дворе котов. Инцидент произошел на улице Прилужной, 8. Как сообщили правоохранителям очевидцы, неизвестный мужчина на черном автомобиле приехал в их двор, отравил ядом котов, а потом убивал животных. После содеянного живодер скрылся.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"После содеянного убийца скрылся. Сейчас полицейские пытаются выяснить все обстоятельства этого ужасного события", - сказано в сообщении.
Фото можно посмотреть здесь. Внимание, фото 18+
В комментариях украинцы отреагировали на вопиющий случай убийства животных.
Как мы ранее сообщали, криминальная ответственность за жестокое обращение с животными в Украине будет наступать уже с 14 лет. Верховная Рада приняла законопроект, который направлен на защиту животных и серьезно усиливает наказание за жестокое обращение с ними. Согласно этому закону, за побои и издевательства над животными предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 грн, а за убийство грозит тюремный срок до шести месяцев.
Читайте также, живодеров начнут наказывать за издевательства над питомцами.