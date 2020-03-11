В Киеве заметили неадеквата с пистолетом на Porshe (видео)

В Киеве мужчина на Porsche разгуливал с пистолетом
В Киеве на Оболонской набережной заметили неадекватного мужчину, который имел при себе пистолет. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Инцидент произошел недалеко от посольства Кувейта.
"Ничего такого, просто очень "ровный" парень на Porsche (№ AA3322PO) сначала на скорости протер бровку, а затем с пистолетом в руках пошел смотреть, кто там оскорбил его колеса. Оболонская набережная, 19 (рядом с учебным заведением и посольством Кувейта)", - сказано в сообщении.
В ролике показано, как мужчина выходит из автомобиля, с помощью пистолета, который виден всем, он проверяет колеса машины.
В Киеве мужчина на Porshe решил проверить колеса авто (Киев Оперативный)
Украинцы в комментариях возмутились происходящим среди бела дня.