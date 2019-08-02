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В Киеве закрыты центральные станции метро: все подробности

STYLERЖизнь    02.08.2019 - 11:52
В Киеве закрыты центральные станции метро: все подробности
В Киеве центральные станции метро закрыты (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве произошло очередное ЧП в метро

Сегодня, 2 августа, в Киеве закрыли на вход и выход станцию "Крещатик". Кроме того, на вход и выход не работают станции "Университет" и "Театральная". Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена на своей странице в Facebook.

В метрополитене точных причин не называют и говорят, что станции закрыты по техническим причинам. В пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что в подземном переходе возле станции метро "Университет" загорелся мусор.На место пожара выехали две пожарных машины и 10 спасателей. В результате инцидента никто не пострадал.

В Киеве закрыты центральные станции метро: все подробности

Люди на платформе Киевского метро (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Движение по красной линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная".

В Киеве закрыты центральные станции метро: все подробности

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что по данным Киевпастранса, киевляне и жители столицы снова не могут выехать на городской электричке, потому что утром было отменено шесть рейсов из-за технических причин: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Напомним, что недавно в Киеве внезапно остановилась синяя ветка метро и закрыли две станции на вход и выход – станцию "Контрактовую" и "Почайну". Тогда была информация о том, что на станции метро "Оболонь" на рельсы упал человек.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве закрыли ряд центральных станций метро из-за "минирования".

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