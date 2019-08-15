В Киеве загорелась маршрутка: видео и фото шокирующего инцидента

В Киеве загорелась маршрутка (Коллаж РБК-Украина)

Салон маршрутки сгорел полностью

В Киеве, возле станции метро Лесная загорелся маршрутный автобус вместе с водителем внутри. Детали происшествия сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в четверг, 15 августа, возле станции метро Лесная. Маршрутный автобус "Киев-Бровары" загорелся прямо во время движения.

Как сообщил водитель транспортного средства, сначала он услышал резкий хлопок, а потом машрутка загорелась. Он успел выскочить из салона до того, как она полностью оказалась в огне и не пострадал. К счастью, на момент возгорания, в салоне не было пассажиров.

В Киеве загорелась машрутка (facebook.com/Киев Оперативный)

Маршрутку погасили через некоторое время, однако спасти транспортное средство не удалось – автомобиль выгорел полностью.

Как сообщает корреспондент Styler с места происшествия, дым и вонь распространились аж до Дарынка.

"На метро Лесная полностью выгорела маршрутка. Дым до Дарынка. Вонь стоит жуткая. Утро 15 августа. Новая остановка маршруток с Лесного массива. Видимо, кто-то против неудобной транспортной развязки из-за строительства ТЦ", - говорится в сообщении.

В Киеве маршрутка сгорела дотла (facebook.com/Светлана Мащенко)

Кроме того, очевидцы считают, что это может быть поджог из-за "войны маршрутчиков".

"Из-за них транспорту пробивают колеса и поджигают его. Все из-за того, что один из участников снизил цену на проезд на одну гривну", - сообщила женщина, которая регулярно пользуется услугами данного перевозчика.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре на полном ходу загорелся трамвай.

А также рассказывали о том, что в Запорожье маршрутка выгорела дотла.