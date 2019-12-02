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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата Соболева: подробности

STYLERПроисшествия    02.12.2019 - 12:21
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата Соболева: подробности
Убийство сына Соболева в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Полиция задержала двоих подозреваемых в покушении на Соболева и убийстве его трехлетнего сына

Полиция задержала подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева, при котором погиб его трехлетний сын Саша. Напомним, ребенок был убит 1 декабря при обстреле Range Rover, в котором ехали из ресторана депутат, его супруга и их маленький сын.

2 декабря в СМИ сообщили, что полиция уже задержала двоих возможных убийц. Известно, что им около 20 лет и они уже якобы "раскололись". Позже информацию о задержании подтвердили и в пресс-службе полиции Киева

Пока достоверно неизвестно, подозреваемые сознались в содеянном или же пошли на сделку со следствием.

Кроме того, стало известно, что в момент задержания они находились в Kia Cerato на территории Святошинского района. Авто было в розыске после объявления плана "Сирена".

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата Соболева: подробности

Александр, погибший сын Вячеслава Соболева (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Трагедия произошла на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской около 17:15. Пуля попала ребенку в шею и он умер в скорой.

Вячеслав Соболев является бизнесменом и депутатом Киевского областного совета от БПП. Уроженец Енакиево Донецкой области.

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата Соболева: подробности

Вячеслав Соболев с женой Инной(фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

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