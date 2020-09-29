В Киеве задержали опасного преступника: доводил своих женщин до суицида

Полиция Киевской области задержала опасного преступника, которого подозревают в избиениях, издевательствах и ограблениях женщин. Поймать тирана удалось после того, как он избил очередную жертву и бросил ее в больнице.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, мужчину задержали в Вышгородском районе. Он привез в дачный домик девушку, там у них возник конфликт. После он зверски избил девушку и бросил ее в ближайшей больнице. О преступление стало известно благодаря соседу. Детали сообщает УНИАН.

Сосед рассказал полиции об избиении девушки и вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступника. Выяснилось, что 45-летний мужчина ранее был судим и за ним тянется целый шлейф преступлений, в которых он подозревается. Как отметил Небытов, этот человек жил тем, что издевался над женщинами, отбирал у них материальные ценности.

Одну из своих женщин преступник забрал с работы, вывез в безлюдное место и жестоко избил. Жертву спасли двое случайных людей, которые проезжали мимо. Установлена еще одна женщина, которую подозреваемый регулярно избивал и угрожал. На данный момент следствием установлено уже три женщины, которые пострадали от рук преступника.

Небытов подчеркнул, что злоумышленник занимается преступной деятельностью с 2012 года. Две женщины, с которыми он встречался, покончили жизнь самоубийством в 2012 и 2016 году. Дела были закрыты, так как считалось, что они совершили суицид. Сейчас полиция собирается провести новые расследования, так как есть подозрения, что их довели до самоубийства.

В полиции обратились с призывом сообщать о других жертвах или преступлениях данного мужчины, так как есть вероятность, что жертв может быть намного больше.

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