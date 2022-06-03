В Киеве высмеяли Путина и его прихвостней (фото)

В Киеве проводят акцию против российского диктатора и разместили плакаты, на которых высмеивают Путина и его прихвостней.
Идея принадлежит писателю Андрею Меронику, фото он разместил также на своей странице в Instagram.
По слова организаторов, миссия этого проекта - уничтожить образ великого и ужасного диктатора. А также показать миру, что украинцы - это храбрая и свободная нация, на которую выстроенный годами образ не имеет влияния.
"Он ненавидит насмешки над собой, поскольку они подрывают его имидж. Но для нас он - всего лишь маленький нелепый тиран, топающий ножками в бессильной злобе", - подчеркнула Наталья.
Кстати, ранее мы писали о том, что эксперт объяснил ненависть россиян к украинцам.
А также сообщали о том, что названы пять человек, которые влияют на Путина и среди них - "редкостно тупой" генерал.