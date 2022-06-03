В Киеве высмеяли Путина и его прихвостней (фото)

По слова организаторов, миссия этого проекта - уничтожить образ великого и ужасного диктатора. А также показать миру, что украинцы - это храбрая и свободная нация, на которую выстроенный годами образ не имеет влияния.

"Как мы знаем, юмор - это лучший способ раздемонизировать. Диктатор настолько боится быть смешным, что даже изображение себя - а на самом деле это не он, а всего лишь человек с мейкапом, похожий на агрессора - запрещает в любом виде. И такой троллинг становится отличным политическим инструментом", - рассказал Мероник.

Как добавила креативный директор проекта Наталья, вся власть диктатора строится на страхе, в котором он держит как свое население, так и мир.

"Он ненавидит насмешки над собой, поскольку они подрывают его имидж. Но для нас он - всего лишь маленький нелепый тиран, топающий ножками в бессильной злобе", - подчеркнула Наталья.

В рамках проекта плакаты с высмеиванием Путина и его прихвостней размещены в разных частях города.

Все они сопровождаются надписями: "Контакт с реальностью - залог адекватной самооценки", "Сфокусированность никому не идет", "Проигрывай достойно", "Необоснованные претензии на доминирование - это смешно".