В Киеве вспыхнул мощный пожар в жилом доме: кто-то кинул окурок сверху (видео)

В Киеве в одной из многоэтажек загорелся балкон. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Пражской Дарницкого района. Причиной возгорания стал окурок, брошенный соседями сверху. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что из-за сильного дыма в квартире погибло два кота.

"На улице Пражской, 22 вспыхнул балкон на втором этаже. Скорее всего, из-за окурка, выброшенного с этажей выше. Из-за дыма в квартире погибло два кота", - написали под видео.

Видео: Пожар на Пражской, 22 (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущены инцидентом и пишут под видео гневные комментарии.

Люди, это не так дорого приобрести пепельницу, хорошо тушить бычки и выбросить в урну!

Ненавижу таких интеллигентов: вышел, покурил и кинул..... потом дырки в москитных сетках, на подоконниках и на белье........

поэтому нужен закон у курении в отведенных местах... сколько раз талдычат "не курить на балконах!

Гуляли с подругой с коляской с ребенком, так бычек непотушеный в коляску залетел, одеяло задымило, хорошо, что ребёеок не пострадал.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в электричке "Укрзализныци" произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар, после чего поезд остановили в лесополосе и из вагонов выбежали пассажиры.

Также мы сообщали, что в селе Гайшин (Киевская область) в частном жилом доме произошел пожар, вследствие которого погибли двое детей.