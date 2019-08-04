В Киеве вспыхнул мощный пожар в жилом доме: кто-то кинул окурок сверху (видео)

В Киеве из-за брошенного окурка выше этажом загорелся балкон
В Киеве в одной из многоэтажек загорелся балкон. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Пражской Дарницкого района. Причиной возгорания стал окурок, брошенный соседями сверху. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что из-за сильного дыма в квартире погибло два кота.
"На улице Пражской, 22 вспыхнул балкон на втором этаже. Скорее всего, из-за окурка, выброшенного с этажей выше. Из-за дыма в квартире погибло два кота", - написали под видео.
Видео: Пожар на Пражской, 22 (facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети возмущены инцидентом и пишут под видео гневные комментарии.
Как мы ранее писали, в электричке "Укрзализныци" произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар, после чего поезд остановили в лесополосе и из вагонов выбежали пассажиры.
Также мы сообщали, что в селе Гайшин (Киевская область) в частном жилом доме произошел пожар, вследствие которого погибли двое детей.