В Киеве вражеские снаряды разрушили дом экс-мужа Ани Лорак

16 марта в Подольском районе Киева вражеские снаряды, выпущенные путинскими войсками, попали в несколько частных домов. Среди них был дом и офис бывшего гражданского мужа Ани Лорак, Юрия Фалесы.
Об этом продюсер написал в Facebook.
"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново!" - подписал он фото пожара в домах.
Фото: Обстрелянные дома на Подоле (facebook.com/falyosayuriy)
Отметим, что Юрий Фалеса продюсировал Ани Лорак, Мику Ньютон, Машу Гойя и других.
Он был первым продюсером Ани Лорак, и фактически ее мужем, с которым она прожила в гражданском браке десять лет - с 1995 по 2005 год.
О повреждениях частных домов на Подоле написал вечером 16 марта Виталий Кличко.
"Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На данный момент пострадавших не обнаружили", - сообщил градоначальник.
Ранее мы писали, что 14 марта был обстрелян дом Игоря Кондратюка, как раз в день его 60-летнего юбилея.
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