В Киеве возле "могильника" опасных веществ строят жилые дома

В Киеве на заводе "Радикал" превышена норма паров ртути (Фото: коллаж РБК-Украина)

На заводе "Радикал" в Киеве остаются огромные объемы ртути

В Киеве на закрытом заводе "Радикал" (бывший Киевский завод химикатов) остаются сотни тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов, а сама территория напоминает могильник опасных веществ. Испарения ртути превышают нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках, а в летний период показатель при замерах фиксировал превышения до 40 раз. Об этом рассказали в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В то же время, рядом с заводом около станции метро "Лесная" на Левом берегу в Днепровском районе продолжаются застройки под жилищный комплекс (Urban Park на улице Магнитогорская, 5), а также расположены крупный торговый центр "Дарынок", культурный центр "Платформа арт-завод", офисные помещения. Рядом уже построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье.

ЖК, который строят недалеко от завода "Радикал", по проекту будет расположен вдоль улиц Мурманской и Попудренко и будет включать в себя 10 жилых домов. Среди главных "фишек" комплекса застройщик называет озеро, вокруг которого обустроят зоны для спорта и отдыха, лес рядом и наличие метро в 5 минутах ходьбы. Строительство разделено на 2 очереди с жилыми домами, рестораном и детским садиком.

В министерстве заявили, что загрязненная территория "Радикала", после закрытия которого остались значительные объемы ртути, не огорожена и не охраняется. Поэтому чиновники назвали первоочередной задачей закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха.

В Киеве на заводе "Радикал" превышена норма паров ртути (Фото: mpe.kmu.gov.ua)

В КГГА начинают работу над проектом с демеркуризации завода, а деньги для этого выделены из городского бюджета.

Замглавы Минэнергетики Роман Абрамовский заявил, что ведомство подготовит все необходимые документы, чтобы ускорить присоединение к Минаматськои конвенции о ртути.

В Киеве территория завода "Радикал" не ограждена и не охраняется (Фото: скрин google.com.ua/maps)

На заводе "Радикал" во времена СССР был засекреченный военный объект, где изготавливали телескопы для подлодок. Также бывший Киевский завод химикатов был монополистом по производству в Украине некоторых синтетических материалов, в частности пинополиуретана, бертолетовой соли, химических средств для защиты растений.

В июле 1996 года работу предприятия остановили, но с нарушением норм вывода мощностей эксплуатации. Остатки химических веществ не вывезли.

В 2012- 2013 годах с завода "Радикал" уже вывозили зараженную землю, всего 93 тонны хлорсодержащих токсичных отходов.