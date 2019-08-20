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В Киеве возле метро произошла кровавая перестрелка: первые кадры с места ЧП

STYLERПроисшествия    20.08.2019 - 10:09
В Киеве возле метро произошла кровавая перестрелка: первые кадры с места ЧП
Стрельба в Киеве возле метро Голосеевская (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве группа лиц устроила кровавые разборки со стрельбой и поножовщиной

В ночь на вторник, 20 августа, в Киеве около одной из станций метро произошло ЧП со стрельбой. В результате потасовки пострадало три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

Стало известно, что в конфликте возле метро "Голосеевская" участвовали две группы мужчин. Очевидцы, вызвавшие полицию, рассказали, что после потасовки они разбежались.

А троих участников госпитализировали: двоих - с огнестрельными ранениями из трамватического оружия, а одного - с ножевым ранением ноги.

С места ЧП изъяли отстрелянные гильзы, а также автомобиль марки Volkswagen.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство), которая предусматривает лишение свободы до семи лет.

Стрельба в Киеве возле метро Голосеевская (видео: YouTube/Информатор)

Ранее мы писали о том, что в Киеве помощник народного депутата угрожал детям и обещал расстрелять их из окна за то, что они катались на скейте возле его припаркованной машины.

Недавно сообщалось, что представители ромской национальности избили правоохранителей в одном из участков Киева. Виновников просто отпустили под личное обязательство".

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