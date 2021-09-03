В Киеве возле метро дикий лось напугал прохожих (видео)

В Киеве возле станции метро "Житомирская" прохожие застыли от удивления, когда недалеко от них прошел лось.
Видео опубликовали в Telegram - канале "Х.Киев".
Так, мужчина заметил лося, который очень его напугал. Автор видео смешно комментировал каждое движение животного. Мужчина так перепугался, что начал делать ошибки в речи.
"Район станции метро "Житомирская" настолько очистился. Автор видео гулял неподалеку", — говорится в заметке под видео.
В частности, рядом расположена оживленная трасса, прохожие переживают, чтобы животное не выскочило на дорогу.
В комментариях пользователи были удивлены от увиденного.
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Также под Киевом водитель маршрутки вышел на работу вместе со своим питомцем.