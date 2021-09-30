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В Киеве возле КПИ чуть не убило студентов (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 30 сентября упавшее дерево в районе возле политехнического института им. И. Сикорского чуть не убило студентов. Оно упало на проезжую часть и тротуар. Ствол дерева и большие ветки едва не задели прохожих студентов.

Об этом сообщается в Telegram-канале KIEVMAP.

"Суровое утро на КПИ, Никто не пострадал!" - написали под видео.

В ролике можно увидеть, как возле КПИ тополь падает прямо на тротуар, где в это время прогуливались студенты.

Молодые люди при этом разбежалась в разные стороны. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, что по номеру 1551, который работает круглосуточно, можно позвонить и сообщить о упавшем дереве, пожаре в посадке, запутавшихся проводах на деревьях, о киосках, которые устанавливают на зеленой зоне и так далее.

Как мы ранее писали, в Киеве мощный ливень затопил город и повалил деревья.

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Киев