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В Киеве военный поет дифирамбы Путину и слезно просит прекратить "братоубийственный конфликт" (видео)

Фото: В Киеве Александр Пиденко записал видео про Путина
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве якобы военный ВСУ Александр Пиденко заявляет, что знает, как остановить "братоубийственный конфликт". А еще он с глубоким уважением относится к Путину, Кадырову и другим украинофобам.

Видео в сети запостил украинский военный Анатолий Штефан Штирлиц.

В чем суть скандала

На кадрах человек в военной форме просит Владимира Зеленского дать ему лично приказ отправиться в Москву к Путину и договориться о примирении и остановке войны.

Также, он не будет против "заехать на чай" к Лукашенко, а также - к Кадырову "на побороться".

"Я ставлю на кон все, что у меня есть. Я русскоговорящий, русскомыслящий гражданин Украины... Я люблю народ Украины, я люблю народ России. Я готов за вас жизнь отдать", - говорит этот человек.

Он назвал себя Александром Сергеевичем Пиденко, и он хочет "выгнать зло их нашего сердца", и урегулировать "конфликт двух братских народов".

Пиденко заявил, что готов идти в Кремль пешком, чтобы договориться.

Далее он начал плакать и читать молитву "Отче наш"...

Что известно о Пиденко?

В его соцсетях написано, что он видеооператор, а еще он - семьянин. Судя по фото и видео... с женой и двумя маленькими детьми.

Фото: Александр Пиденко с семьей (facebook.com/alexandr.pidenko)

Скриншот: facebook.com/alexandr.pidenko

На странице Пиденко много фото, на которых он в военной форме.

Фото: Александр Пиденко (facebook.com/alexandr.pidenko)

Ранее мы писали, что в Италии ищут россиянина, который оскорблял украинцев и опозорился.

Также сообщалось, что российская блогерша преследовала украинок, спрашивая "Чей Херсон".

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