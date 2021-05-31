В Киеве водители маршруток устроили драку на остановке: видео потасовки
Коллаж РБК-Украина: драка маршрутчиков в Киеве
В Киеве водители маршруток не поделили остановку и устроили драку среди белого дня. Инцидент произошел возле станции метро "Красный хутор" в понедельник, 31 мая.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
На видео видно, как водители разговаривают между собой на повышенных тонах, а потом начинают плеваться и толкаться.
Видео драки можно посмотреть по этой ссылке.
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.
- И эти чуваки живых людей перевозят... Жутко теперь это понимать;
- Шлепки и шорты - это такая униформа?
- Теперь понятно почему хотят поднять цены на проезд - за шоу нужно платить. А вообще - дичь!
- Лучшему транспорту быть! Надо сразу по 100 грн делать проезд. Или по 200. Чем мы хуже Лондона?
- Размялись зато;
- Это уже не впервые. Там постоянное соревнование "кто кого опередит" на "посадку" пассажиров;
- Можно подумать в водители маршруток идут одни академики;
- Такое впечатление, что водитель маршрутки и нормальный - несовместимые понятия.
Напомним, на трассе Киев-Чернигов произошел конфликт между маршрутчиком и водителем Mercedes, которого он подрезал. Разборки на дороге переросли в настоящий боевик.
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