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В Киеве водители маршруток устроили драку на остановке: видео потасовки

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 16:44
В Киеве водители маршруток устроили драку на остановке: видео потасовки Коллаж РБК-Украина: драка маршрутчиков в Киеве
Автор: Роман Мирончук

В Киеве водители маршруток не поделили остановку и устроили драку среди белого дня. Инцидент произошел возле станции метро "Красный хутор" в понедельник, 31 мая.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

На видео видно, как водители разговаривают между собой на повышенных тонах, а потом начинают плеваться и толкаться.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

  • И эти чуваки живых людей перевозят... Жутко теперь это понимать;
  • Шлепки и шорты - это такая униформа?
  • Теперь понятно почему хотят поднять цены на проезд - за шоу нужно платить. А вообще - дичь!
  • Лучшему транспорту быть! Надо сразу по 100 грн делать проезд. Или по 200. Чем мы хуже Лондона?
  • Размялись зато;
  • Это уже не впервые. Там постоянное соревнование "кто кого опередит" на "посадку" пассажиров;
  • Можно подумать в водители маршруток идут одни академики;
  • Такое впечатление, что водитель маршрутки и нормальный - несовместимые понятия.

Напомним, на трассе Киев-Чернигов произошел конфликт между маршрутчиком и водителем Mercedes, которого он подрезал. Разборки на дороге переросли в настоящий боевик.

Мы также писали о том, что в Киеве маршрутчик разгневал сеть своим поведением с участником АТО.

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