В Киеве водители маршруток устроили драку на остановке: видео потасовки

В Киеве водители маршруток не поделили остановку и устроили драку среди белого дня. Инцидент произошел возле станции метро "Красный хутор" в понедельник, 31 мая.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .

На видео видно, как водители разговаривают между собой на повышенных тонах, а потом начинают плеваться и толкаться.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.