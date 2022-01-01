В Киеве водитель влетел в столб и на задымленном авто поехал дальше: видео возмутило сеть

В Киеве нетрезвый водитель влетел в столб. Однако, после того что произошло, он нажал на газ и поехал в задымленном и мятом авто дальше.
Видео ДТП опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее око".
Так, на видео видно, как авто выехало на тротуар, где протаранило столб. Дальше водитель просто отъехал и поехал по дороге дальше, как будто ничего не произошло.
К тому же во время движения авто задымилось.
"В Киеве аватар намотал на столб свой мустанг, и решил, что это не такая и проблема", - говорится под видео.
В сети пользователи были поражены от увиденного и пишут, что водитель мог себя убить.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель решил прогреть машину необычным способом и сжег авто.
Также мы писали, что в Киеве неадекват за рулем разбил более 10 авто, надел маску и скрылся.