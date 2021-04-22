В Киеве водитель устроил лихое ДТП: кубинская сигара и бутылка водки на двоих

В Киеве полиция остановила водителя, который совершил ДТП и перевернулся. Авария произошла на Броварском проспекте возле КП Быковня.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Отмечается, что водитель и пассажир пребівали в автомобиле марки "Славута". До этого они распили на двоих бутылку водки, а потом решили отправиться в путь.
"Драгер показал результат в 2,05 промилле. К счастью, оба мужчины отделались царапинами. На месте медики и полиция", - сказано в сообщении.
В комментариях пользователи отметили, что не только народные депутаты и чиновники совершают ДТП.
Как мы писали ранее, под Киевом авто снесло магазинчик с женщиной и сделало сальто в воздухе.